P.K. Subban et Lindsey Vonn vendent leur superbe villa italienne de Californie pour 7,175 millions $

Maison de stars à vendre... des intéressés?

Le prix demandé? 7,175 millions $... Attention, il vous faudra casser votre petit cochon d'économies!



Hurwitz James Company



Eh oui, à la suite de leur rupture, P.K. Subban et Lindsey Vonn ont décidé de se départir de leur luxueuse villa californienne. Préparez-vous à avoir des coeurs dans les yeux...

La somptueuse villa italienne de 5500 pieds carrés contient six salles de bain, quatre chambres à coucher, un îlot de cuisine en marbre, un foyer en pierre, un spa et une piscine creusée. Et que dire de la lumière... elle est divine!

Un immense garage permet aussi à trois voitures de trouver logement pendant la nuit!



Le défenseur des Devils du New Jersey, et ex-défenseur des Canadiens de Montréal, et la championne olympique américaine de descente de ski alpin avaient fait l'acquisition de la demeure en avril 2020, pour la modique somme de 6,75 millions.



Les ex-tourtereaux ont annoncé qu'ils se séparaient en décembre 2020, après plus de trois années passées ensemble, ainsi que des fiançailles.



Cette semaine, on apprenait que l'ex-pilote de course Jacques Villeneuve avait mis sa luxueuse maison Westmount en vente pour 7200 000$. La comédienne Isabelle Vincent a aussi mis sur le marché sa superbe maison de Villeray pour 2 300 000$!

La pandémie a fait mal au portefeuille des Québécois... et il semble que nos personnalités chouchous en aient aussi souffert! Découvrez 15 maisons de stars mises en vente en 2020!



