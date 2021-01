Pascale Bussières brille sur la couverture du magazine Elle Québec!

Pascale Bussières est notre star du jour!



La célèbre actrice est plus belle que jamais dans un ensemble fashion Fendi sur la une du nouveau numéro du magazine Elle Québec.



Pour cette couverture, la comédienne a été photographiée par Garrett Naccarato. Toute une équipe s'est aussi impliquée pour faire briller la vedette, dont la maquilleuse et coiffeuse Geneviève Lenneville ainsi que le styliste Patrick Vimbor.



Voyez ci-dessous le superbe portrait de Pascale Bussières :



Renversante, n'est-ce pas?



On peut découvrir les coulisses de la séance photo glamour dans une vidéo partagée par le magazine sur les réseaux sociaux :



Rappelons que Pascale Bussières sera la vedette de la nouvelle série Sortez-moi de moi, disponible ce printemps sur Crave!



Cette nouvelle production originale mettra également en vedette Vincent Leclerc, Sophie Lorain, Émile Proulx-Cloutier, Valérie Blais, Bruno Marcil, Danielle Proulx, Émile Schneider et Sandra Dumaresq.

La série dramatique nous transportera dans l'univers de la santé mentale où la Dre Justine Mathieu (Pascale Bussières) assure le suivi des patients amenés par Clara St-Amand (Sophie Lorain), Myriam Melançon (Sandra Dumaresq) et Gabriel Beauregard (Bruno Marcil), intervenants de première ligne en urgence de soins. Parmi tous ses patients, la Dre Mathieu est séduite malgré elle par David Ducharme (Vincent Leclerc), un nouveau patient aux prises avec un épisode de bipolarité. Leur relation secrète deviendra de plus en plus compromettante. De leur côté, Clara St-Amand et Gabriel Beauregard prennent soin de cas difficiles sur le terrain tout en étant confrontés à leurs propres problèmes familiaux.



Sortez-moi de moi comptera six épisodes de 60 minutes qui seront disponibles en simultané, version originale en français et version originale en français sous-titrée en anglais sur Crave dans tout le pays au printemps 2021!





Yan Turcotte



