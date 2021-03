Patrice Godin : confidences sur sa mère biologique retrouvée

Patrice Godin a fait des confidences émouvantes, en février dernier sur le plateau d'En direct de l'univers : il a retrouvé sa mère biologique!



De passage à Deux filles le matin cette semaine, l'interprète de Yanick Dubeau dans District 31 s'est confié sur l'impact de ses retrouvailles avec sa mère biologique. En raison de la pandémie, le comédien n'a toujours pas revu celle-ci en personne, mais ils communiquent ensemble régulièrement.



Voici ce qu'a déclaré Patrice Godin à Marie-Claude Barrette :



« J'ai eu une belle vie avec mes parents qui m'aiment. J'ai eu une super belle enfance, je n'ai pas de regret par rapport à ça, mais il y a toujours eu quelque chose au fond de moi, comme un sentiment d'abandon, qui s'est un peu réglé quand elle m'a dit qu'elle ne m'a jamais oublié. [...] Je disais tout le temps que j'avais comme un trou dans le coeur et là on dirait que le trou s'est fermé tout de suite. Quand elle m'a dit ça, je me suis mis à pleurer. J'avais besoin d'entendre ça. »



Écoutez son touchant témoignage ci-dessous :







Quelle histoire inspirante! On lui souhaite de belles retrouvailles avec sa mère!

Patrice Godin est l'heureux papa de trois filles : Marion, qui a récemment fêté ses 12 ans, Simone, qui aura 17 ans en mai, et Julia, qui a 18 ans!



