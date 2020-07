Patrice Godin de District 31 dévoile l'intense couverture de son roman!

Patrice Godin a dévoilé la couverture de son nouveau livre, aujourd'hui sur les réseaux sociaux!

Le comédien, qui prête ses traits au terrible Yanick Dubeau de District 31, est aussi écrivain.

Son nouveau roman s'intitulera Les chiens et sera la suite de Sauvage, baby, sorti en 2018.

Il y a quelques semaines, Patrice Godin confiait sur Instagram que ce récit serait « sombre et violent ». La couverture officielle du livre nous permet elle aussi de croire qu'on aura droit à un roman très intense :

Avec l'image, Patrice Godin a révélé deux courts passages de son nouveau roman :

« - La mort nous tient déjà, Alexia, dit-il. Une fois qu’on l’a compris et accepté, la peur n’a plus sa raison d’être, elle perd son emprise. »



« Le monde est cruel, injuste. Il n’y a pas de règle qui tienne. Parfois, il faut espérer le meilleur, même si les choses risquent de tourner au pire. Il arrive que le sol se dérobe sous nos pieds. Il existe de ces instants où il est impossible de se raccrocher à quoi que ce soit malgré tous nos efforts. Les forces nous manquent. L’équilibre que l’on recherche, déjà fragile, s’écroule. Il arrive que nos âmes volent en éclats dans un bruit de verre brisé et que le silence qui s’ensuit nous avale. »

On pourra se procurer Les chiens à compter du 23 septembre 2020 en librairie.

Rappelons que Patrice Godin est l'auteur de trois autres ouvrages : il a d'abord écrit Territoires inconnus, un récit sur les ultramarathons, en 2015, avant de publier son premier roman, Boxer la nuit, en 2016. Son deuxième roman, Sauvage, baby, est sorti en 2018.

