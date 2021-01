Patrice Godin souligne la fête de son ado avec d'adorables photos

Patrice Godin a partagé de superbes photos de lui avec sa fille, aujourd'hui sur Instagram!

La benjamine de la famille célèbre ses 12 ans en ce vendredi 29 janvier, et son célèbre papa a tenu à le souligner!

Ému de voir sa petite Marion devenir une adolescente, Patrice Godin lui a rendu hommage dans un texte très touchant rempli d'amour.

Voici la publication en question :

« Ma petite chatouilleuse, ma petite tannante, ma grande sportive, ma si belle Marion, ma petite louve d’amour! 12 ans! 12 ans que je t’ai près de moi. 12 ans que tu remplis mon cœur! Je t’aime à l’infini! Joyeux anniversaire, ma toute belle!!! ❤️😍❤️ »

Vous pouvez voir les autres photos en utilisant les flèches blanches, au centre à droite de la publication.

Celui qui incarne le terrible Yanick Dubeau dans District 31 est l'heureux papa de trois filles : Marion, qui fête ses 12 ans aujourd'hui, Simone, qui aura 17 ans en mai, et Julia, qui a 18 ans!

On vous invite à le suivre sur Instagram pour voir d'autres jolies photos de sa famille, des parcelles de son quotidien, des clichés pris en pleine nature et plus encore!

