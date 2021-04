Patrice Michaud annonce une formidable nouvelle!

Patrice Michaud ajoute une corde à son arc et devient écrivain!

Après être devenu l'animateur de Star Académie cet hiver, l'auteur-compositeur-interprète lancera son premier livre ce mois-ci : La soupe aux allumettes!

Il s'agit d'un livre pour enfants écrit par le chanteur et illustré par Guillaume Perreault.

Voici le résumé de l'ouvrage jeunesse La soupe aux allumettes de Patrice Michaud :

En apparence, Lolo est un garçon bien ordinaire. Mais il est investi d’une mission capitale : celle de sauver du monde. Et voilà qu’il tombe sur un dragon qui n’arrive plus à cracher de flammes! Lolo ne reculera devant aucun obstacle pour aider son nouvel ami à retrouver son fameux souffle. L’aventure captivante d’un enfant ingénieux et empathique auquel vous vous attacherez bien vite!

La soupe aux allumettes de Patrice Michaud et Guillaume Perreault

Gageons que ce livre pour enfants se retrouvera rapidement parmi les favoris des tout-petits!

Dans un tout autre ordre d'idées, Patrice Michaud a récemment dévoilé son drôle de truc pour apprendre ses textes en prévisions des galas du dimanche de Star Académie :

« Puisque je mémorise mieux les textes lorsque je suis en action, j’ai emprunté le ballon de basket de mon fils et je drible en répétant mes présentations. J’ai même dessiné un visage au ballon, et je l’ai nommé Spalding, un peu comme Tom Hanks l’a fait dans le film Seul au monde. »

Visiblement, ça fonctionne à merveille!

