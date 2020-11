Patricia Paquin et Isabelle Racicot: une superbe photo de leurs familles réunies

Patricia Paquin a partagé une magnifique photo de familles, aujourd'hui! On met le mot au pluriel car sur l'image, la sienne était réunie avec celle d'Isabelle Racicot!

Il s'agit, bien évidemment, d'une photo souvenir prise bien avant la pandémie de COVID-19. La cliché montre Patricia Paquin, Louis-François Marcotte et leurs enfants aux côtés d'Isabelle Racicot, de son époux Donald et de leurs garçons.

Toute cette belle gang pose sur la plage du Sud, devant les vagues turquoises.

Voici la superbe photo en question :



Sous la photo, Patricia Paquin invite ses nombreux abonnés à regarder le nouveau documentaire d'Isabelle Racicot, Pour mes fils, mon silence est impossible.

Diffusé pour la première fois à la télévision hier soir, ce documentaire aborde le racisme et la discrimination systémique, le mouvement Black Lives Matter, les différences entre les États-Unis et le Canada, le privilège blanc ainsi que la façon dont les personnes racisées vivent le mouvement actuel et les gestes à poser chez soi, au travail ou dans les médias pour que les choses changent pour de bon. Vous pouvez le revoir gratuitement sur ICI Tou.tv.

On vous invite à revoir le petit mot d'Isabelle Racicot concernant ce projet important.

