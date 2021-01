Patrick Huard et son fils Nathan rayonnent sur de superbes portraits!

Anik Jean a partagé de magnifiques photos de son amoureux Patrick Huard et de leur fils Nathan, dans les coulisses de La Tour!



Le jeune garçon était de passage sur le plateau de l'émission de son père mercredi soir.



Voici les superbes portraits père-fils (utilisez la flèche blanche à droite au centre de la publication pour voir toutes les images) :



Quelle belle complicité!



Rappelons qu'Anik Jean et Patrick Huard ont célébré 9 ans de mariage cet été! Le célèbre couple a souhaité une bonne année à ses abonnés sur les réseaux sociaux.



« Bonne année 2021 à tous avec plein d'amour et de la santé! On vous aime !!! », a écrit Anik Jean en légende de sa publication sur Instagram.



Émily Bégin a également illuminé nos réseaux sociaux, cette semaine, en partageant une adorable photo de famille! Voyez maintenant le superbe cliché en plein air.



