Paul Arcand sort du silence et s'exprime à propos du voyage dans le Sud de son frère Pierre

Les voyages dans le Sud des influenceurs, tout comme du député du PLQ Pierre Arcand, ont été un sujet chaud dans les dernières semaines!

De retour au micro après le long congé de Noël, Paul Arcand a brisé le silence et s'est exprimé au sujet du voyage pour le moins controversé de son frère Pierre et de sa conjointe à la Barbade, le 25 décembre dernier... et ce, malgré les demandes des autorités sanitaires et des gouvernements, visant à éviter la propagation de la COVID-19 au pays.

«Ce que je veux dire là-dessus, je vais être très simple, c’est sa décision de voyager, c’est pas la mienne et j’ai rien à voir là-dedans. Et je n’ai pas à justifier, à défendre sa position qui, pour moi, est une erreur grave pour un député. Tu ne peux pas demander aux Québécois qui sont dans le réseau de la santé de se priver de vacances, aux Québécois tout court de se priver de rassemblements et de voyager. Je comprends que les voyages sont permis, ce n’est pas une question de légalité, c’est une question de positionnement pour un élu et pour n’importe quelle personnalité publique quant à moi», a-t-il confié.

Il ajoute: «Ce que je trouve par contre déplorable, c’est d’abord le ton que certains utilisent, soyez assurés que vous allez directement à la poubelle. Deuxièmement, ce que je fais, je vais l’assumer, ce que les autres font, je n’ai pas à l’assumer. Je ne sais pas comment ça se passe dans votre famille, mais dans la mienne, c’est comme ça! On assume ce qu’on a à faire de part et d’autre. Est-ce que c’est une bonne idée de partir en voyage? La réponse est non et tous les élus, encore un ce matin que je vois, paient le prix politique de ça»

L’animateur de Puisqu’il faut se lever a finalement conclu la conversation avec un avertissement: «Alors le point est fait là-dessus, je n’ai pas l’intention d’y revenir. Je vous demande juste une affaire, si vous n’êtes pas capable d’être poli, abstenez-vous parce que vous allez entendre l’écho de la poubelle quand vous allez tomber là-dessus.»



Facebook Pierre Arcand



Rapelons que le député Pierre Arcand a été sanctionné pour ce voyage et qu'il ne sera plus titulaire des responsabilités de porte-parole pour la Métropole et en matière de transports.



