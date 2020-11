Pénélope McQuade a une toute nouvelle tête!

Pénélope McQuade s'est offert une nouvelle tête, aujourd'hui!

L'animatrice s'est rendue au Hed Salon, où elle va depuis plusieurs années, pour sa transformation capillaire.

Tout en conservant son magnifique blond, Pénélope McQuade a opté pour un changement de coupe audacieux : elle a dit adieu au carré et porte maintenant la coupe plus courte sur le devant et plus longue à l'arrière!

Sans oser le « mullet » total comme Ariane Moffatt et Miley Cyrus, la star québécoise a adopté la version discrète de cette coupe tendance :

C'est tellement beau!

Il faut dire que Pénélope McQuade n'a pas froid aux yeux quand vient le temps de changer de coupe de cheveux. Au cours des dernières années, la célèbre blonde a osé plusieurs styles, allant de la coupe « bol » au mohawk en passant par le carré ébouriffé... et chaque look lui va à merveille!

Parlant de Pénélope McQuade, la star est nouvellement en couple! Le mois dernier, sur le plateau de La semaine des 4 Julie, la belle animatrice a confirmé qu'elle avait bel et bien quelqu'un dans sa vie :

«J'ai quelqu'un dans ma vie présentement, absolument! », a-t-elle lancé candidement.

On est vraiment heureux pour elle!

