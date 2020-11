Pénélope McQuade: un message touchant pour son 50e anniversaire!

C'est l'anniversaire de Pénélope McQuade cette semaine!

La star québécoise a soufflé ses cinquante bougies hier, le 24 novembre!

Après avoir passé la journée à découvrir des surprises de fête préparées par ses proches, Pénélope McQuade a publié un message fort inspirant sur son passage dans la cinquantaine. L'animatrice jette un regard sur l'année qui vient de passer et regarde l'avenir avec sérénité.

Voici le touchant petit mot de Pénélope McQuade sur ce changement de décennie :

« Mon vieux coeur cinquantenaire est usé. Il a donné. Il a reçu. Il a beaucoup espéré. Je pensais qu’il était mort. 2020 l’a un peu achevé. Mais aujourd’hui, il y a encore de la place pour de la gratitude. De la gratitude pour tout l’amour que vous lui témoignez. Il déborde. Mais je suis derrière, à ramasser chaque miette qui tombe. Et avec elles, je m’en construis un second. Merci. »

Pénélope Mcquade a ensuite rendu hommage à ceux qui ont enjolivé sa journée ainsi qu'à sa meilleure amie, qui est toujours là pour elle :

On souhaite un merveilleux anniversaire à la célèbre blonde et on lui envoie des confettis, des ballons et surtout, beaucoup de bonheur pour l'année à venir!

Rappelons que la semaine dernière, Pénélope McQuade confiait qu'elle n'était plus en couple. L'animatrice s’est confiée avec transparence sur son récent célibat et sa relation avec la solitude.

Elle a aussi récemment changé de coupe de cheveux et ça lui va à ravir! Découvrez son nouveau look dès maintenant!

