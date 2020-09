Phil Branch est père pour la troisième fois!



Le populaire animateur et son amoureuse Laura Corriveau ont accueilli une petite fille en pleine santé!



Le prénom choisi par les heureux parents : Géraldine.



La vedette de Rouge a dévoilé des photos de son enfant sur son compte Instagram, ce mercredi.

Voici les portraits en question (utilisez la flèche à droite pour voir la deuxième image) :

Elle est tellement mignonne! Toutes nos félicitations aux parents!



Rappelons que Phil Branch est déjà papa de Liam (10 ans) et Olivia (7 ans).



En couple depuis plus de trois ans, Phil Branch et Laura Corriveau filent le parfait bonheur!



