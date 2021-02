Philippe Bond va être papa à nouveau et dévoile le sexe de son 2e enfant!

Le temps des couches et des biberons va bientôt se repointer le bout du nez chez les Bond-Couillard!

Eh oui, Philippe Bond va connaître très bientôt, et pour une seconde fois, les joies de la paternité! Le populaire humoriste et animateur d'ÉNERGIE a annoncé la grande nouvelle ce matin en ondes: son amoureuse Stéphanie Couillard et lui attendent la venue de la cigogne.

Alors, carnet rose ou carnet bleu cette fois?

«Tu sais qu'on est une gang de gars à la maison: mon frère a deux gars, ma soeur a deux gars: tous des joueurs de hockey. Des grands, des costauds. Moi, j'ai un fils, deux ans et demi, qui va éventuellement jouer au hockey. Et ce matin, j'ai oublié mon sac de radio avec mes écouteurs et tout parce que j'avais un rendez-vous avec ma copine du côté de Prénato à Laval. Mon gars le sait depuis à peu près deux ou trois mois, on commence à lui dire: ''Axel, tu vas peut-être avoir un petit frère ou une petite soeur!'' J'ai dit à ma blonde: ''Écoute, c'est une lignée de gars chez nous. On fait juste des gars à la maison.'' Ma blonde aimerait tellement ça avoir une petite fille, mais écoute... on fait rien que des gars à la maison! Mais Pierre, je t'annonce officiellement qu'il y aura une fille chez les Bond! Enwaille-dont! Oui monsieur!!!», a dévoilé Phil dans l'émission C't'encore drôle!





C'est une première... Une petite princesse fera officiellement son entrée dans le clan des Bond très bientôt! D'ailleurs, le couple a déjà craqué pour un prénom pour la petite puce et aimerait l'appeler Rosie!

Le couple caressait le rêve d'agrandir la famille depuis quelque temps déjà alors c'est une super nouvelle! Tous nos voeux de bonheur aux amoureux, qui sont déjà parents du petit Axel, né en août 2018.

Découvrez d'adorables clichés de la belle petite famille!





