Photo: Julie Ringuette partage un doux moment avec son nouveau-né

Julie Ringuette nous offre le moment mignon du jour!

La belle animatrice et comédienne, qui vient de donner naissance à son deuxième enfant avec Pascal Morrissette, a partagé une nouvelle photo d'elle et son bébé sur Instagram!

Sur l'image, l'adorable petite Eva est endormie dans les bras de sa maman. Avec le regard rempli de tendresse, Julie Ringuette dépose un baiser sur le front de son bébé.

Voici le superbe portrait mère-fille :

Julie Ringuette sur Instagram

On craque!

Le poupon a vu le jour vendredi dernier, le 20 novembre 2020.

Julie Ringuette et Pascal Morrissette ont annoncé la grande nouvelle sur les réseaux sociaux en déclarant simplement « Elle est là! » :

La belle Eva pourra compter sur sa grande soeur, Sam, née en juin 2018.

Au cours de l'été 2018, Julie Ringuette nous avait confié qu'elle était comblée par son rôle de maman:

« C’est fou! J’adore tellement la vie de maman, j’aime ma petite fille! Le papa est complètement gaga. En plus, c’est une petite vedette d’Instagram déjà (rires), les gens l’adorent. Je ne me suis empêchée de rien… je m’entraîne, je travaille, je voyage… et elle suit! C’est un bon bébé, elle est très relaxe et dispo, elle suit notre rythme. Elle est souriante, elle n’est pas malade, pas chialeuse, elle est très curieuse! »

Comme le veut l'expression, plus on est fous, plus on rit! On souhaite le meilleur aux amoureux avec leurs deux adorables princesses!

