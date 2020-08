Photo: la fille de Chantal Lacroix suit ses traces!

Chantal Lacroix a dévoilé une magnifique photo d'elle avec sa fille, Camly, aujourd'hui sur Instagram!

Ce matin, comme la plupart des matins, l'animatrice s'est levée et s'est préparée à aller courir à l'extérieur.

À sa plus grande surprise, sa fille de 9 ans lui a demandé si elle pouvait venir avec elle!

Une première, raconte Chantal Lacroix dans un message rempli d'admiration pour sa belle Camly accompagné d'une superbe photo d'elles ensemble :

« Première course avec ma fille. Elle me voit courir depuis un bout le matin, jamais vraiment manifesté d’intérêt jusqu’à ce matin ou elle m’a dit, je viens avec toi maman, je veux moi aussi me mettre en forme. 😳 Une maman full heureuse. #courseapied #merefille #camlylacroixpilon #chantallacroix »

Comme c'est beau de voir cette passion pour l'exercice physique se transmettre de mère en fille!

On doit dire que Chantal Lacroix est extrêmement en forme. L'animatrice profite de l'été au Québec pour pratiquer la course et le vélo... et s'est récemment mise au tennis!

On vous invite à la suivre sur Instagram pour votre dose d'inspiration quotidienne!

