Photo mère-fils : Anik Jean rend un hommage touchant à son garçon

Anik Jean a illuminé notre fil d'actualité Instagram ce week-end avec une superbe photo!



Comme nous tous, la populaire chanteuse est confinée à la maison afin d'éviter la propagation de la COVID-19. L'auteure-compositrice-interprète profite alors de la quarantaine pour passer du temps de qualité en famille. Émue, elle a rendu un hommage touchant à son garçon Nathan.



«Mon fils me donne à chaque jour tellement de courage et m'inspire à voir la vie différemment de ce dont les adultes sommes programmés depuis toujours, travailler, performer, se dépasser. Je remercie la vie à chaque jour de l'avoir . La vie nous ramène ces jours-ci à la base. Survivre et s'aimer. Aimons-nous! Soyons forts!»



Voici le superbe cliché mère-fils :



Comme c'est beau! Cet amour unique et précieux nous inspire beaucoup!



Anik Jean a aussi adressé un message rempli d'espoir à ses nombreux abonnés sur les réseaux sociaux.



«Je continue de rêver, je continue de créer, je continue de visualiser. En isolement c'est le temps de faire le ménage dans nos pensées, nos désirs, notre futur. Nous sommes maîtres de notre futur. Pour l'instant si on veut que tout rentre dans l'ordre, continuons à écouter les directives et tenons nous cher Québec. Nous sommes forts. Prouvons-le. Merci à monsieur @francoislegault.pm merci à Dr. Arruda et leur équipe. Je veux envoyer aussi beaucoup d'amour et de respect à tous nos médecins, infirmières, caissiers caissières dans les épiceries et pharmacies, pharmaciens et tous ceux et celles qui travaillent pour nous, pour notre santé et nos besoins essentiels! Vous êtes des héros. 🙏🏻❤️😘»





Plusieurs vedettes québécoises ont également partagé des superbes photos en famille sur les réseaux sociaux depuis le début du confinement, dont Catherine Proulx-Lemay, Maïka Desnoyers, Patricia Paquin et Mahée Paiement.



