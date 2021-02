Photo souvenir: Geneviève Borne et sa crinière incontrôlable en 1984

Geneviève Borne est notre vedette du jour!

La première évincée de la saison de Big Brother Célébrités nous a ramenés près de 40 ans en arrière, aujourd'hui sur Instagram!

À cette époque, l'animatrice était aussi mannequin et considérait que plus ses cheveux étaient bouffants, mieux c'était! À la manière de Madonna, Geneviève Borne mettait des tonnes de produits dans ses boucles crêpées pour les faire tenir dans les airs. Un look flamboyant dans les années 80... qui est resté dans cette décennie!

Voici les photos souvenirs de 1984 de Geneviève Borne nous permettant d'admirer sa crinière spectaculaire :

Geneviève Borne sur Instagram

Utilisez les petites flèches, au centre à droite de la publication, pour découvrir une troisième photo de ce look formidable!

Wow! On adore!

Sur une autre note, nous avons discuté avec Geneviève Borne lors de sa sortie de la maison de Big Brother Célébrités. Elle nous a entre autres raconté comment ça se passait quand les candidats sont en « congé » de caméras et a donné son opinion sans détour sur François Lambert! Découvrez l'entrevue dès maintenant sur enVedette!

Big Brother Célébrités/Noovo/Bell Média

Toujours au cours de cet entretien, Geneviève Borne nous a expliqué qu'elle s'était improvisée photographe de plateau pendant sa semaine dans la télé-réalité. Elle a donc capté plusieurs moments inédits avec sa caméra!

Ses photos sont disponibles sur le site de Noovo!

