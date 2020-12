Photos : Mélissa Bédard s'est fait tatouer le visage d'Elton John!

Mélissa Bédard s'est fait faire un tout nouveau tatouage, cette semaine, en hommage à son plus grand idole Elton John!



Pour cette nouvelle encre, la chanteuse et comédienne a fait appel à l'artiste Dave Bourgeois, que nous avons connu lors de la première édition de Star Académie en 2003, au studio Tatouage Rockstar, à Repentigny.





Instagram @mel.bedard



Voici le résultat final, sur lequel on peut lire les paroles « How wonderful life is while you're in the world », tirées de la chanson culte Your Song :





Instagram @mel.bedard



On peut admirer plus de détails dans une vidéo sur le compte Instagram de Dave Bourgeois :

Magnifique!

Rappelons que Mélissa Bédard se joint à l'équipe de Star Académie cet hiver! Elle ira à la rencontre du public et des familles des candidats. Découvrez tous les détails maintenant.

D'ici là, on peut voir la star aux côtés d'Ève Landry et Florence Longpré dans la deuxième saison de M'entends-tu?, qui vient tout juste d'être ajoutée sur Netflix!



