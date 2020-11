PHOTOS: Vos stars préférées s'amusent aux citrouilles!

L'Halloween est à nos portes!

Question de se mettre dans l'ambiance de la fête la plus fun de l'année, découvrez vos stars préférées s'amuser aux citrouilles!



Patricia Paquin et Louis-François Marcotte

Princesse Violette de Charles Hamelin et Geneviève Tardif



Isabelle Desjardins



Eugenie Bouchard



La famille de Carey Price



Le boxeur David Lemieux et son amoureuse, la plongeuse Jennifer Abel



Les adorables enfants de Patrick Langlois



Andrée-Anne Blais et son mignon garçon!



Roseline Filion



Sarah Couture



Gabrielle Nogue de La Voix



Voyez plus de photos!

Anick Dumontet



Les enfants de Sophie Grégoire et Justin Trudeau



La petite famille de Benoit Gagnon



Mickaël d'OD Chez nous



Maïka Desnoyers



André Robitaille



Karl Hardy



Chloé Dumont



Et la dernière, mais non la moindre... Julie Snyder en costume de citrouille!



Ariane Brunet



Si vous avez besoin de suggestions de films d'horreur, de séries mystérieuse et d'épisodes spéciaux d'Halloween, on est là pour vous. Voici nos suggestions de films et de séries d'Halloween à regarder en rafale!

Jusqu'au 15 novembre, on pourra vivre la magie d’Halloween grâce à des monstres, des fantômes, des sorcières et des milliers de citrouilles sur le parcours lumineux d'Illumi, à Laval. On pourra aussi découvrir pas moins de 17 tableaux (dont 9 nouveaux univers) peuplés de 30 000 structures lumineuses (et 15 millions d'ampoules DEL) en demeurant au chaud à bord de notre véhicule.

Psssst! Découvrez les costumes d'Halloween des candidats d'OD Chez Nous!





