Pierre Karl Péladeau: Bébé Henri, adorable dans un pyjama avec des cactus!

Ses beaux grands yeux bleus sont à croquer...

Le petit garçon de Pierre Karl Péladeau et Pascale Bourbeau fait tourner toutes les têtes sur les réseaux sociaux! Bébé Henri est adorable à souhait et fait fureur, chaque fois que l'un de ses parents partage une mignonne photo de lui via Instagram.

Aujourd'hui, l'homme d'affaires nous fait sourire en publiant une magnifique photo du petit prince dans les bras de sa maman, portant un adooooorable pyjama avec des cactus!

«Et après le ski, notre petit Henri qui sort de sa sieste», dévoile Pierre Karl sur Instagram.





Alors, trouvez-vous que bébé Henri ressemble plus à papa ou maman?

La semaine dernière, Bébé Henri était particulièrement heureux de l'investiture de Joe Biden!

«Henri est très heureux pour la nouvelle administration américaine. 🇺🇸 I❤️NY💫», dévoilait sa maman Pascale Bourbeau via Instagram.





Attention, coeurs dans les yeux à l'horizon... Pour le bonheur de tous, découvrez les plus belles photos de Bébé Henri avec ses parents!



