Pierre Karl Péladeau et sa conjointe publient d'adorables photos de leur nouveau-né!

Pierre Karl Péladeau et sa conjointe Pascale Bourbeau ont eu la visite de la cigogne le 7 juin dernier.

Aujourd'hui, celui qui est quatre fois papa a profité des célébrations de la fête des Pères pour souligner la venue au monde du petit Henri Raphaël Péladeau Bourbeau!

C'est via Instagram que le président et chef de la direction de Québecor a dévoilé une adorable photo des petites mains et du bout du nez de Henri!





Sa nouvelle maman, l'ex-mannequin et chanteuse Pascale B, a aussi partagé un merveilleux cliché des petits pieds du bonheur du petit prince!

«2 semaines déjà aujourd’hui notre petit Ange voyait le jour. 2 semaines d’apprivoisement et de bonheur.

Je t’adore mon petit Henri. Et bonne Fête des Pères! ❤️👶⭐️💫»





Tous nos voeux de bonheur aux nouveaux parents!

«Nous sommes très heureux d’avoir accueilli au monde notre petit ange Henri Raphaël dimanche le 7 juin. Bébé Henri est formidable et nous comble de bonheur. Merci de nous avoir choisis comme parents. 🙏👶❤️»





En mai dernier, Pascale a partagé de magnifiques photos de son shower de bébé via sa page Instagram... Le tout, en respectant évidemment les règles du 2 mètres de distanciation! Revoyez maintenant les clichés de cette journée mémorable!

