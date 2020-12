Pierre Karl Péladeau partage de magnifiques photos de bébé Henri

Bébé Henri est devenu un petit homme tout à fait charmant!

Pierre Karl Péladeau nous colle un énorme sourire au visage aujourd'hui alors qu'il partage de merveilleuses photos de sa petite famille.

«Maman et bébé Henri ❤❤❤», confie PKP lors d'une promenade en nature avec sa tendre moitié et leur petit prince.

(N'oubliez pas de faire défiler à gauche pour découvrir plus de photos!)





Le trio est d'ailleurs inséparable!

«Bébé Henri aime bien regarder sa maman jouer au tennis. 😀😀😀», ajoute Pierre Karl.



Henri est maintenant le propriétaire de deux petites dents, au grand bonheur de ses parents!

«Bébé Henri déguste ses premières céréales! Avec 2 petites dents! 🦷», dévoile la maman Pascale Bourbeau via Instagram.



Pierre Karl Péladeau a partagé un rare et adorable portrait de famille en octobre dernier, entouré de son amoureuse et de leur petit Henri, ainsi que de ses filles Romy et Marie (et de son amoureux).

