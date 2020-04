Pierre Karl Péladeau partage une adorable vidéo de sa blonde chantant pour leur futur enfant

En plein confinement, Pierre Karl Péladeau a décidé de nous insuffler une petite dose de bonheur... et de douceur!

C'est via Instagram que l'homme d'affaires a partagé une adorable vidéo mettant en scène son amoureuse, interprétant une merveilleuse chanson pour leur petit bébé à naître dans les prochains mois!

«Une chanson écrite pour Pascale par Luc Plamondon. Mélodie de @pascalebourbeau_artiste. Elle la chante pour bébé ❤️❤️❤️. Devinez le titre de la chanson?», dévoile-t-il, confiant par le fait même que la chanson a été écrite par Luc Plamondon!

Nul doute, ce futur poupon sera aux anges avec une maman qui lui chantera des berceuses tous les soirs!





Les amoureux accueilleront leur premier enfant en juin prochain alors que la cigogne leur livrera un petit garçon!



Depuis l'an dernier, PKP file le parfait amour avec Pascale Bourbeau, une ancienne mannequin devenue chanteuse! Eh oui, Pascale Bourbeau, alias Pascale B, a été mannequin pendant 10 ans à l'international (travaillant pour Calvin Klein, Givenchy et Ogilvy, puis posant pour plusieurs publications) avant de se consacrer à sa deuxième passion, la musique! Aujourd'hui, la belle a deux albums à son actif, Dreamcatcher et Desert Soul, et la chanteuse a notamment travaillé avec Luc Plamondon et John Helliwell, de Supertramp.



On se souvient que PKP et Pascale avaient fait une première apparition remarquée sur le tapis rouge du gala le plus glamour du Québec, en mai 2019! En effet, le président et chef de la direction de Québecor s’était présenté avec son amoureuse des derniers mois sur le tapis rouge du Gala Artis et le couple était tout sourire!





Il s'agira d'une quatrième enfant pour Pierre Karl Péladeau, qui est déjà père de trois enfants issus de relations précédentes: Marie, 20 ans, Thomas, 14 ans et Romy, 11 ans (qu'on a pu voir aux côtés de son père sur le tapis rouge de Révolution récemment)!



