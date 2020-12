PK Subban et Lindsey Vonn se séparent

PK Subban et Lindsey Vonn ont annoncé leur séparation sur leurs réseaux sociaux ce mardi.



« Lindsey est l'une des personnes les plus gentilles et les plus attentionnées que je connaisse. Je chérirai toujours notre temps en couple et les nombreux rires que nous avons partagé. Après une longue réflexion, nous avons décidé d'aller de l'avant chacun de notre côté. Nous resterons toujours amis et nous nous aimons énormément. Nous vous demandons de respecter notre vie privée pendant cette période », a écrit l'ancienne vedette du Canadien de Montréal sur son compte Instagram officiel.



De son côté, Lindsey Vonn a écrit : « PK et moi avons passé des moments incroyables ensemble dans les trois dernières années. C'est un homme bon et quelqu'un que je respecte profondément. Malgré cela, après une longue rélfexion, nous avons décidé de continuer nos vies chacun de notre côté. Nous resterons toujours des amis et nous nous aimons sincèrement. Nous vous demandons de respecter notre vie privée pendant ce moment difficile. »





Gregg DeGuire - Getty Images



L'ancienne vedette du Canadien de Montréal et la médaillée olympique était en couple depuis plus de trois ans. Ils avaient annoncé leurs fiançailles en août 2019.



