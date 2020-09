Polina d'OD Afrique du Sud plus sexy que jamais sur une nouvelle photo

Polina d'Occupation Double Afrique du Sud est notre vedette du jour!

La chanteuse et influenceuse a dévoilé une nouvelle photo promotionnelle pour son prochain extrait musical... et elle est à couper le souffle! Sur l'image, Polina est vêtue d'un déshabillé noir ultrasexy. Avec l'ambiance rouge feu et sa couronne étincelante sur la tête, l'ex-vedette d'OD est renversante!

Voici la photo en question :

« NOUVELLE MUSIQUE LE 18 SEPTEMBRE. Je suis tellement excitée par ce projet! L'une de mes premières grosses chansons dance, en collaboration avec @the_fifthguys. »

En cliquant sur le lien mentionné par Polina, on peut voir une prévente de la chanson en question, qui s'intitulera Seven Nation Army. Serait-ce une reprise dance du succès de The White Stripes sorti en 2003?

On le découvrira le 18 septembre prochain!

Au niveau personnel, Polina a récemment rompu avec Dragos, un autre candidat d'Occupation Double Afrique du Sud.

Il semble que la distance soit venue à bout de la relation des amoureux, qui dévoilaient toujours filer le parfait bonheur en avril dernier même s'ils vivaient leur confinement loin de l'autre.... Polina étant avec sa famille à Vancouver et Dragos demeurant à Montréal.

Karine Paradis

