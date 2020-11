Le procès criminel d'Éric Salvail pour agression sexuelle reprendra mercredi

Le procès criminel de l'animateur et producteur déchu Éric Salvail reprendra mercredi.



La Couronne fera entendre en contre-preuve des témoins supplémentaires dans la but d'attaquer sa crédibilité.



Il s'agit de la suite du procès qui a débuté en février à Montréal et duré quatre jours.

THE CANADIAN PRESS/Ryan Remiorz



La procureure de la Couronne, Amélie Rivard, a obtenu une permission spéciale afin de faire entendre d'autres témoins, après avoir déclaré sa preuve close. Trois ou quatre ex-collègues de l'accusé, qui disent avoir subi, eux aussi, des attouchements sexuels, de l'exhibitionnisme ou des propos à caractère sexuel de manière répétitive de l'ex-vedette témoigneront.

Rappelons qu'Éric Salvail est accusé d’agression sexuelle, de harcèlement criminel et de séquestration à l’égard de Donald Duguay. Les faits reprochés se seraient produits entre le 1er avril et le 30 novembre 1993. Appelé à témoigner en cour à l'hiver dernier, l'ancien animateur a nié le tout en bloc, affirmant qu'il n'avait jamais agressé sexuellement quiconque de sa vie.

THE CANADIAN PRESS IMAGES/Graham Hughes



