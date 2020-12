Procès pour viol et attentat à la pudeur : Gilbert Rozon acquitté

Le tribunal a rendu son verdict cet après-midi dans le procès pour viol et attentat à la pudeur de Gilbert Rozon : il a été acquitté des deux chefs d’accusation qui pesaient contre lui.

En ce qui concerne la plaignante, son identité est maintenant dévoilée : il s'agit d'Annick Charette, aujourd'hui âgée de 60 ans.

Le procès du fondateur de Juste pour rire a eu lieu du 13 au 16 octobre 2020. Il avait été précédemment annoncé que la juge rendrait sa décision en décembre.

Les faits qui étaient reprochés à Gilbert Rozon se seraient produits entre le 1er juin et le 21 septembre 1980 à Saint-Sauveur. Il avait alors 25 ans.

THE CANADIAN PRESS/Paul Chiasson

Le producteur déchu a été formellement accusé de viol et d'attentat à la pudeur en décembre 2018. Un an plus tard, l’accusé a demandé à ce que le procès se déroule devant un juge seul et non devant un jury. Il a aussi renoncé à son enquête préliminaire.

Rappelons que Gilbert Rozon a été soupçonné d'avoir harcelé et agressé sexuellement plus de 20 victimes entre 1982 et 2016. Julie Snyder et Pénélope McQuade étaient parmi les plaignantes. Suite à cela, plus de 9 femmes ont été rencontrées par les autorités et le témoignage d'une seule victime a été retenu.

L'homme de 65 ans a aussi été poursuivi au civil dans le cadre d'une action collective de 10 millions $ du regroupement de victimes Les Courageuses. La Cour d’appel a rejeté la poursuite en janvier dernier.

En octobre 2020, juste avant le début de son procès, Gilbert Rozon a intenté une poursuite en diffamation pour 450 000$ contre Pénélope McQuade et Julie Snyder. Cette dernière a affirmé qu’elle n’avait pas l’intention de se rétracter et qu’elle maintenait sa dénonciation.

