Rafaëlle Roy a accouché et dévoile de superbes photos de son bébé!

Rafaëlle Roy a donné naissance à son premier enfant!



La chanteuse et son amoureux Joffrey Charles ont accueilli une petite fille en pleine santé!



Le prénom choisi par les heureux parents : Maya.



L'influenceuse a dévoilé de superbes photos de son bébé sur Instagram, ce lundi. La petite est adorable!



« 7,1lbs et en parfaite santé 💛⠀

⠀

Pour Joff et moi, novembre 2019 marquait le début d'un "nous"... puis c'est le 21 décembre qu'on le devenait "officiellement".⠀

⠀

Maya est née le 21 du 11e mois à 21h11. J'ai poussé 21 minutes et elle était avec nous.

⠀

La synchronicité de tout ça nous fait capoter ✨ Y'a TELLEMENT quelque chose d'aligné; de "meant to be". ⠀

⠀

Maya, t'étais une merveilleuse surprise, mais t'es rapidement devenue notre plus grande évidence.⠀

Je t'aime plus qu'il est possible de l'exprimer.⠀

⠀

Ta maman Rafi 🌻 »



Elle est tellement mignonne! Toutes nos félicitations aux parents!



Rappelons que Rafaëlle Roy et Joffrey Charles sont en amour depuis la fin de l'automne 2019. Ce dernier a fait partie de l'édition 2020 de La Voix alors que son amoureuse s'est fait connaître du grand public pendant la septième saison du concours télévisé!



Vous aimerez aussi :