Après la controverse de La Voix, Rafaëlle Roy annonce un nouveau projet

Après avoir suscité de nombreuses réactions en ligne suite à des propos dénigrants envers les candidats de La Voix, Rafaëlle Roy s'est absentée des réseaux sociaux pour quelques semaines.



La populaire chanteuse a finalement brisé le silence dans ses stories sur Instagram cette semaine : «Je suis gênée comme si je parlais à mon crush de première année. Ça fait tellement longtemps que j’ai fait des stories comme ça. Je suis retournée un peu sur Instagram, après un mois d’absence avec un cover, mais j’ai eu de la misère à retourner dans le quotidien de mes stories ou je vous fais découvrir mon monde. C’est là que ça se passe, je reviens en force avec amour, avec douceur, avec réflexion. Et ça va bien se passer, donc voilà, comme un band-aid on fait ça d’une shot. »





@rafaelleroy



Rafaëlle Roy a également révélé qu'elle lancera très bientôt sa chaîne YouTube, où elle offrira régulièrement du contenu diversifié à ses abonnés. Musique, tutoriels maquillage, peinture et autres projets artistiques seront au rendez-vous sur la nouvelle plateforme de l'influenceuse!





On a hâte d'en savoir plus!



À la fin du mois d'avril, Rafaëlle Roy a partagé une charmante reprise de la chanson My Mind de Yebba Smith. Écoutez la pièce ci-dessous :





