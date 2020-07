Rafaëlle Roy de La Voix est enceinte!

Rafaëlle Roy a annoncé une merveilleuse nouvelle, aujourd'hui sur Instagram : elle et son amoureux, Joffrey Charles, vont avoir un bébé!

Les deux candidats de La Voix ont par le fait même dévoilé une magnifique séance photo. Sur les images, la future maman montre son adorable baby bump.

Voici la publication de Rafaëlle Roy annonçant l'arrivée de la cigogne :

« Fait 5 mois que ma bédaine pousse un peu trop pour que je blâme le gluten!!! ⠀

⠀

Je suis rapidement tombée en amour avec Joff parce que c'était une évidence. On s'est aimé tellement fort, tellement tôt qu'en se le déclarant un bon couché de Soleil de février, on est devenu un, puis trois. ⠀

⠀

La surprise que j'ai dans le ventre nait (ou plutôt naîtra, t'a pognes?) de l'amour profond qui m'unit au meilleur (meilleur) humain sur la Terre et j'en suis profondément reconnaissante. Joff et moi formions une équipe - maintenant on gradue à famille. ⠀

What a blessing, really. ⠀

⠀

J'en aurais TELLEMENT à dire mais je vais conclure sur cette note: ⠀

Je suis heureuse, chanceuse et excitée de la vie qu'on se dessine dans le respect, la bienveillance, l'écoute, la compassion et le gros fun sale. On va être des parents cool qui se donnent trop de becs mouillés devant leur ado dégoûté(e) 😎⠀

⠀

Fait qu'Insta, rien qu'une chose: on souhaite vivre ces moments précieux-là dans notre intimité alors on n'accordera pas d'entrevue pour le moment, mais soyez assurés qu'on répondra éventuellement à vos questions sur ma chaîne Youtube ✨ ⠀

⠀

@joffreycharles_ PAPION for fucking LIFE mon amour 🦋 ⠀

⠀

Merci belle @gaminevagabonde pour les souvenirs extraordinaires

⠀

❤🌻🌈 XX »

Rafaëlle Roy et Joffrey Charles sont ensemble depuis la fin de l'automne 2019. Ce dernier fait partie de l'édition 2020 de La Voix, et son amoureuse s'est fait connaître du grand public pendant la septième saison du concours télévisé.

