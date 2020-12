Rafaëlle Roy et Joffrey Charles sont fiancés!



C'est le jeune chanteur qui a fait la grande demande à son amoureuse.

Le couple a annoncé la bonne nouvelle dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux.



Voyez les images touchantes ci-dessous :



En publiant la vidéo, Rafaëlle Roy a écrit sur Instagram : « Je choisis de te choisir à chaque matin depuis 1 an.

⠀

Aujourd'hui, nos nuits sont plus courtes mais nos réveils sont toujours aussi doux. Peu importe la vie qu'on mènera, c'est ensemble qu'on le fera mieux.⠀

⠀

J'ai trouvé l'humain qui me fait sentir libre dans l'union⠀

L'homme dont la bienveillance, l'écoute et le désir d'évoluer solidifient nos fondations⠀

Le papa patient et dévoué qu'une maman rêve d'avoir comme allié⠀

Le musicien passionné qui donne la couleur à mes accords; the missing notes to my harmony⠀

L'âme que j'ai manifestement connue dans une vie antérieure et que je reconnais à travers le temps⠀

⠀

Je choisis de te choisir à chaque matin depuis 1 an.

⠀

Je te choisirai pour les années à venir jusqu'à nos 169 ans⠀

⠀

Puis je continuerai de te choisir dans les vies qui suivront, parce qu'un amour comme celui-ci, c'est trop grand pour que ce soit autrement. ⠀

⠀

Joffré Lemieux, ⠀

YES I WILL!!!!!!! »

Toutes nos félicitations au couple!

Rappelons que Rafaëlle Roy et Joffrey Charles sont en couple depuis la fin de l'automne 2019. Ce dernier a fait partie de l'édition 2020 de La Voix alors que son amoureuse s'est fait connaître du grand public pendant la septième saison du concours télévisé.



lls s​ont accueilli une petite fille en novembre dernier. sont en amour depuis la fin de l'automne 2019!







Vous aimerez aussi :