Rebecca Makonnen se souvient de sa défunte maman avec émotion

Rebecca Makonnen nous a touchés droit au coeur, cette semaine, en partageant une réflexion sur la mort d'un parent.

La belle animatrice a perdu sa mère en 2011. En cette froide semaine de novembre, c'était le neuvième anniversaire de son décès. Rebecca Makonnen, habituellement très secrète sur sa vie privée, s'est ouvert à ses milliers d'abonnés à ce sujet.

Elle a d'abord publié une phrase touchante que son amie lui avait dite lorsque sa mère a décédée :

Puis, Rebecca Makonnen a publié quelques adorables photos de famille.

L'une d'entre elles montre sa magnifique maman aux côtés de sa grande soeur :

Un autre des clichés partagés par la star en story Instagram nous permet de la voir quand elle était toute petite :

Elle est tellement mignonne!

Un témoignage rempli de douceur et d'amour. On lui envoie nos pensées.

Au niveau professionnel, on retrouve l'animatrice en semaine à ICI Première à la barre d'On dira ce qu'on voudra.

