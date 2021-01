René-Charles Angélil célèbre ses 20 ans aujourd'hui!

Le fils de Céline Dion a vu le jour le 25 janvier 2001 à Palm Beach, en Floride!



Afin de souligner cette journée toute spéciale, Céline Dion a rendu hommage émouvant à son fils sur les réseaux sociaux.



Voici son message complet :



« René-Charles, mon fils,

Il y a vingt ans, j’ai entendu le mot maman pour la toute première fois… mon rêve s’est alors réalisé et tu as changé nos vies pour toujours! Il est difficile de croire que deux décennies se sont déjà écoulées. On voit le ciel dans tes yeux et ce même bleu est la couleur de notre amour. Va de l’avant, profite de la vie et rappelle-toi de ne jamais douter de toi, parce que moi, je crois en toi. Souviens-toi aussi que ton père veille toujours sur toi et te guide. Nous t’aimons tellement… Bonne fête, RC ! », a-t-elle écrit.



Toute l'équipe d'enVedette souhaite un magnifique anniversaire à René-Charles Angélil!



Rappelons que le jeune homme, qui est connu sous le nom d'artiste « Big Tip », a révélé qu'il lancera de nouvelles chansons bientôt dans une publication sur les réseaux sociaux le 31 décembre dernier. On a hâte d'entendre ça!

