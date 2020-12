Renée Martel en rémission de son cancer du sein

Renée Martel a annoncé une bonne nouvelle, cette semaine, en entrevue avec le magazine Échos Vedettes.



Il y a un peu plus d'un an, la chanteuse avait annulé sa tournée en raison d'un cancer du sein. Six ans après avoir combattu un cancer du foie, elle a subi des traitements de chimiothérapie.



Maintenant, la star révèle être en rémission de son cancer depuis mai dernier.

« Je n’ai jamais perdu le moral. Quand on m’a annoncé que j’avais un cancer, j’ai été deux ou trois jours en état de choc, mais après ça, je me suis dit qu’il y avait une solution. J’ai fait tout ce qu’on m’a dit de faire. Aujourd’hui, je n’ai plus de traitement. Je fais simplement des examens et des suivis. Je suis en rémission depuis le mois de mai et, jusqu’à maintenant, ça va bien. Tous mes examens sont très beaux. », confie-t-elle à la publication.





On est tellement content pour elle!



Renée Martel planche actuellement sur de nouveaux projets pour 2021, dont un nouvel album avec Paul Daraîche. On a hâte d'entendre ça!





Karine Paradis



