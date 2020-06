Ricardo partage une rare photo avec son amoureuse!

Ricardo Larrivée file le parfait bonheur!

Le populaire chef a profité de la belle température ce week-end pour partager une magnifique photo avec son amoureuse Brigitte Coutu. Habituellement discret sur sa vie privée, l'entrepreneur ne partage pratiquement aucune photo avec sa douce sur les réseaux sociaux.



« En ce 20 juin, première journée officielle de l'été 2020, on vous souhaite un bon début d’été bien mérité à tous. Soyez prudents! », a écrit Ricardo sur son compte Instagram.



Voici le superbe cliché des tourtereaux :



Quel beau couple! Ensemble, ils ont bâti l'empire Ricardo, dont les Productions 350, et tout ce qui l'entoure. Leur grande complicité nous inspire beaucoup!



On souhaite à Ricardo et sa famille un superbe été!



L'automne dernier, Ricardo et sa douce Brigitte ont attiré tous les regards sur le tapis rouge du Bal du MAC. Revoyez les sublimes photos du couple ici!

Le comédien Guillaume Lemay-Thivierge a également publié une rare photo de sa famille ce week-end! Voyez la superbe image ici.



Vous aimerez aussi :