Ron Fournier prend sa retraite et adresse une lettre touchante à ses fans

Ron Fournier a annoncé mardi sa retraite au cours d'une entrevue accordée à Paul Arcand.



Le populaire commentateur sportif a été à la barre de Bonsoir les sportifs pendant 33 ans.

Après avoir combattu deux cancers dans les dernières années, il est maintenant temps pour lui de passer du temps avec sa famille et ses proches.



Je ne vous apprends rien en vous disant que la vie passe vite!

Quand je pense qu’il y a déjà 33 ans, je m’asseyais derrière le micro de CJMS afin d’animer ma toute première émission sportive qui s’appelait à l’époque « C’est officiel » faisant référence à mes années passées dans l’arbitrage de la Ligue nationale. Oui le temps passe vite.

Depuis, le nom de l’émission a changé pour Bonsoir les sportifs et je termine mes années à l’animation au 98.5 Fm. Déjà 33 ans!

Tout un parcours …. Fascinant et stimulant.

Que du bonheur et du gros plaisir.

Aujourd’hui, j’ai pris la décision de quitter. C’est avec beaucoup d’émotion que je tire ma révérence, que je ferme le rideau sur un pan de ma vie. Mais rassurez-vous, je ne suis pas triste!

Bien au contraire, je me sens comblé par tant de souvenirs, de beaux moments et d’échanges fantastiques.

Je me sens privilégié car ma carrière radiophonique m’aura permis de rencontrer du très beau monde et de vivre des instants merveilleux.

Toutefois, en quittant mon micro de « Bonsoir les sportifs », je quitte par le fait même celles et ceux qui m’ont accueilli, qui m’ont accordé leur confiance et qui ont cheminé à mes côtés.

Je tiens à vous remercier !

En commençant par vous, mes employeurs …

Avec qui, au fil des ans, j’ai développé une relation d’amitié et de confiance mutuelle. Je le dis sans gêne, vous êtes devenus mes amis. Merci !

À vous mes confrères et mes consœurs, merci pour vos sourires, vos échanges, votre présence à mes côtés …ce fût toujours un plaisir de vous rencontrer, de discuter avec vous de nos vies, de ce qui nous bousculait ou nous faisait du bien, nous en avons eu des échanges dans ce bureau qui était le mien, n’est-ce pas? Des moments précieux, que je n’oublierai jamais.

Mes chers collaborateurs, vous vous reconnaissez certainement, tous autant que vous êtes, je vous remercie pour votre appui, vos judicieux commentaires, votre aide à tous les niveaux, vous avez fait de cette émission, un succès sans précédent.

Ensemble, nous avons créé des liens, des liens solides qui demeureront, je l’espère, même après …et qui résisteront au temps ainsi qu’à la distance.

Bien sûr, je tiens à remercier tout particulièrement l’auditoire de « Bonsoir les sportifs », qui se joignait à moi, depuis 33 ans et qui aura grandi avec l’émission, les hommes, les femmes qui s’endormaient avec moi et les jeunes qui collaient leur radio à l’oreille dans le lit et qui écoutaient Ron en cachette et qui aujourd’hui sont devenus parents à leur tour. Merci de m’avoir accompagné et de m’avoir accordé votre confiance !

Aujourd’hui, le temps est venu pour moi de passer à une autre étape. Et je me tourne vers ma famille et particulièrement vers ma belle Chantale, qui aura été mon accompagnatrice pendant toute la durée de ce merveilleux parcours. Avec cette femme à mes côtés, je me suis toujours senti bien appuyé, aimé et bien conseillé. Maintenant, je vais lui accorder du temps, ce temps si précieux, qui finit par manquer bien souvent.

Bref, c’est avec beaucoup de reconnaissance envers vous toutes et tous qu’aujourd’hui je me tourne vers mon futur, inconnu oui, mais enivrant du même coup. Je vous remercie sincèrement pour tout et je vous invite, bien humblement, si vous me croisez prochainement, à me saluer et à me dire un beau gros : Salut mon Ron !

Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiii et à bientôt j’espère ! »









Merci à Ron Fournier pour ces moments inoubliables en ondes! On lui souhaite une merveilleuse retraite!



