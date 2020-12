Rosalie Vaillancourt est fiancée et dévoile sa magnifique bague!

Rosalie Vaillancourt est fiancée!

La belle humoriste et son amoureux, Olivier, se sont mutuellement fait la grande demande le soir de Noël!

En effet, Rosalie Vaillancourt a confié qu'ils étaient tellement sur la même longueur d'ondes qu'ils avaient tous les deux acheté une bague de fiançailles!

Voici l'adorable publication de la star québécoise annonçant ses fiançailles :

« Maintenant que le petit Jesus est né, j’ai une nouvelle. Hier, j’ai demandé à mon copain de m’épouser et il avait eu la même idée. Ça faisait 9 mois qu’il traînait sa bague dans ses poches et moi 4 mois. Je suis tellement heureuse d’avoir trouvé l’ami et l’amour de ma vie. Chum 2019 est là pour rester. Joyeux Noël à tous. Je t’aime mon fiancé »

Page Facebook officielle de Rosalie Vaillancourt

On craque totalement pour la dernière photo! Et quelle magnifique bague!

Rosalie Vaillancourt et Olivier sont ensemble depuis le printemps 2019. Ce dernier est conseiller pour la gouverneure générale du Canada (Julie Payette), et les amoureux sont adorables ensemble!

On leur souhaite tout le bonheur du monde!

Au niveau professionnel, l'humoriste a récemment lancé sa nouvelle websérie intitulée Rosalie. Il s'agit d'une comédie musicale aussi drôle que colorée, à l'image de la jeune femme!

Vous pouvez voir les premiers épisodes sur YouTube et sur le compte Instagram officiel de Rosalie Vaillancourt.

