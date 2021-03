Rosalie Vaillancourt répond brillamment à un commentaire sur son poids

Rosalie Vaillancourt a répondu publiquement à un commentaire négatif sur son poids, hier soir sur les réseaux sociaux!

Sous une publication montrant l'humoriste, un détracteur lui a demandé si elle avait volontairement « pris autant de poids pour la photo ». Un commentaire inacceptable, évidemment, auquel Rosalie Vaillancourt a répondu du tac au tac :

« Je me sens très à l’aise avec mon poids SANTÉ. Je me sens bien dans mon poids SANTÉ. Y’a rien de mal à être pas ‘maigre’. Et t’es vraiment retardé de parler de poids en 2021. »

Voici l'échange en question :

Instagram de Rosalie Vaillancourt

Il semblerait qu'un autre internaute ait décidé de s'en prendre gratuitement à Rosalie Vaillancourt dimanche soir, pendant Les Olivier.

Le deuxième détracteur a été choqué par les propos féministes de la star :

Instagram de Rosalie Vaillancourt

On lève notre chapeau à Rosalie Vaillancourt, qui n'hésite pas à répondre à ces individus malveillants!

En ce qui concerna le Gala Les Olivier, on vous invite à découvrir tous les gagnants de l'édition 2021!

