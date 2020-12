Rouge passe en mode Noël: découvrez l'horaire des Fêtes!

Le 107.3 Rouge est passé en mode Noël!

L’équipe de radio #1 à Montréal vous invite à vous brancher en tout temps pour ne rien manquer et vous mettre dans l’ambiance des Fêtes!

Notre Véro adorée prend quelques jours de congé de radio et laisse son micro à Pierre Hébert pour les prochaines semaines. En effet, c’est l’humoriste qui animera Véronique et les Fantastiques jusqu’au 8 janvier! La célèbre animatrice sera de retour dès le 11 janvier.

Benoit Gagnon et Marie-Lyne Joncas continuent de vous divertir sur l’heure du midi avec L’heure du lunch jusqu’au 24 décembre, de 12h à 13h en semaine. Le duo fera ensuite relâche avant de revenir en force le 4 janvier.

En ce qui concerne l’émission du matin au 107,3 Rouge, Félix-Antoine Tremblay, Marie-Ève Perron et Louis Simon Ferland prendront les rênes d’On est tous debout (du 28 au 30 décembre et la semaine du 4 janvier, dès 5h25).

Karine Paradis

L’équipe régulière, composée de Richard Turcotte, Anne Élizabeth Bossé et Meeker Guerrier, sera de retour le 11 janvier.

Le 25 décembre à 10h, le Top 20 de Noël offrira les 20 plus grands succès de Noël et sera animé par Pierre-Marc Babin. Celui-ci sera également aux commandes du Top 20 Rouge 2020 le 1er janvier à 10h, le 2 janvier à 9h et le 3 janvier à 16h. Au menu : les chansons les plus populaires de l'année 2020 !

Phil Branch animera le 4@7 90-2000 durant la semaine du 28 décembre pour vous faire danser dans vos salons et demeurera aux commandes de Phil le Week-end les samedis et dimanches pendant tout le temps des Fêtes.

Le réveillon du 31 décembre avec Pierre-Marc Babin, commencera dès 15h avec Le party du réveillon : l'animateur vous offrira le meilleur choix musical de la veille du jour de l'an!

De plus, la musique du 107,3 Rouge devient 100% Noël dès le 19 décembre 2020!

En terminant, on vous invite à découvrir la chanson Les Fêtes c’est Fantastique avec la participation de la chanteuse Mélissa Bédard et des collaborateurs réguliers de l’émission Véronique et les Fantastiques :

