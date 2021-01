Roxane Bruneau : son amoureuse lui rend hommage pour son 30e anniversaire!

Roxane Bruneau célèbre son 30e anniversaire, cette semaine!



Pour l'occasion, son amoureuse Caroline lui a rendu hommage sur les réseaux sociaux. Avec ses mots touchants, cette dernière réussit à nous faire ressentir tout l'amour qui existe entre elles!



« Aujourd’hui, c’est la fête de celle avec qui j’ai la chance de partager ma vie!! @roxanebruneau je te souhaite que cette nouvelle dizaine soit juste aussi beau et intense que toi!! Tu vieillis pas tu grandis! Bon tu mesures encore 5’3 mais tu grandis pareil! Je te vois tellement évoluer à pleins de niveaux et je suis privilégiée d’être près de toi pour vivre ca ensemble! Merci de me faire grandir en même temps pis de me rendre meilleure! Tu es parfaite comme tu l’es puis n’oublie jamais que « you’re my person #14 » Bonne fête biblou! Love you 💖 », a-t-elle écrit sur Instagram.



Comme elles sont belles ensemble! Toute l'équipe d'enVedette souhaite un superbe anniversaire à Roxane Bruneau!



Rappelons que Roxane Bruneau a lancé son nouvel album, Acrophobie, en novembre dernier. Le disque s'est retrouvé dans le prestigieux Top 10 du Billboard Canadian Albums.



Le vidéoclip du deuxième extrait de l'opus, la pièce À ma manière, a été visionné par plus de 770 000 internautes depuis sa sortie. Dans les images, on peut voir entre autres la légende France Castel, l'humoriste Christine Morency, l'ex-candidate à OD Chez Nous Julie Munger et les créateurs de contenu Karl Hardy et Gabrielle Marion :







