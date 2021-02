Rupture pour Karine Gonthier-Hyndman et Guillaume Girard

Karine Gonthier-Hyndman et Guillaume Girard ne sont plus en couple.



La populaire comédienne s'est ouverte pour la première fois sur sa rupture lors de son passage à l'émission Esprit critique, rapporte le Échos Vedettes.



Les deux vedettes sont séparées depuis plus de deux ans déjà mais sont toujours très proches. Ils ont d'ailleurs construit une maison ensemble.





Karine Paradis



On peut voir actuellement Karine Gonthier-Hyndman et Guillaume Girard dans la série Entre deux draps à Noovo!



Rappelons que cette nouveauté met en vedette des comédiens qui habitent déjà ensemble, couples ou colocataires, ce qui leur a permis de tourner l'ensemble des scènes librement et sans crainte en pleine pandémie.



Vous aimerez aussi :