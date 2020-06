Sabrina Cournoyer dévoile une superbe photo avec son amoureux!

Sabrina Cournoyer est notre vedette du jour!



La belle animatrice de Salut, Bonjour!, qui nous a présenté son nouvel amoureux François en début d'année, ​illumine notre fil d'actualités aujourd'hui avec une superbe photo en compagnie de celui qu'elle aime!



En légende d'un nouveau cliché partagé sur les réseaux sociaux, elle a écrit : «On a commencé le weekend dans un parc avec des huîtres et des p’tites bulles. On a passé des heures à magasiner minutieusement notre équipement pour la pêche. On a pique-niqué avec des amis. On est allés manger une poutine sur le bord de l’eau où j’ai grandi. C’est vrai, la perfection, ça existe pas. Mais lui, yé pas loin loin de ça pareil.»

Voici le sublime portrait des tourtereaux :



En février dernier, Sabrina Cournoyer a révélé plus de détails sur sa relation amoureuse dans un touchant texte partagé sur Instagram. On peut dire que c'est un réel coup de foudre!





On souhaite beaucoup de bonheur aux amoureux! Quel beau couple!



