Sarah-Jeanne Labrosse habite avec Marc-André Grondin et sa fille!

Sarah-Jeanne Labrosse a confirmé qu'elle habitait avec son amoureux, Marc-André Grondin, et la fille de ce dernier dans son duplex montréalais, cette semaine dans la nouvelle bande-annonce de Passion poussière!

Jusqu'à maintenant, on ignorait que le comédien était papa!

Voici ce qu'a déclaré Sarah-Jeanne Labrosse au sujet de cette nouvelle vie à trois et des rénovations qu'elle apportera à son duplex pour le transformer en maison unifamilale :

« Au moment où l’on se parle, ça fait deux jours que mon chum est emménagé avec moi. Sa fille dort dans la chambre qui donne sur le salon. Ce qui est super cool! Elle adore sa chambre et tout. Et nous on est encore dans la même chambre en avant. Mais l’idée, c’est qu’en bas, ce soit l’espace de vie où l’on accueille du monde. Vraiment! Ce qui est mon rêve et que je dis tout le temps : avoir du monde à souper, avoir du monde partout! Et qu’en haut, ce soit les espaces un peu plus personnels, c’est-à-dire chambre et salle de bain des maîtres, chambre de sa fille, chambre amis, potentiel enfant, on ne sait pas ce que la vie nous fait! Mais tant qu’à investir dans ce building-là, il faut quand même une autre chambre en haut. »





Quel merveilleux projet!

Par ailleurs, l'actrice a partagé une superbe photo d'elle et Marc-André Grondin en pleine nature aujourd'hui sur Instagram :



Sarah-Jeanne Labrosse sur Instagram



Et les tourtereaux ont souligné leur premier anniversaire il y a quelques jours :





Ils sont trop beaux ensemble! On leur souhaite énormément de bonheur!

Pour suivre les rénos de Sarah-Jeanne, regardez la nouvelle saison de Passion poussière dans la section VÉRO.TV de l'Extra d'ICI Tou.tv!



