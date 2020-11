Sarah-Jeanne Labrosse publie une mignonne vidéo souvenir d'elle alors qu'elle était jeune!

Sarah-Jeanne Labrosse nous ramène plusieurs années en arrière, aujourd'hui, avec une mignonne vidéo souvenir!



L'extrait en question est tiré du film Un été avec les fantômes du réalisateur Bernd Neuburge, sorti en 2004. À l'époque, la comédienne n'avait que 13 ans!



« Moi en chemin vers 2021. Carpe Diem », a écrit la vedette avec humour en légende de sa publication sur Instagram.



Voici les images :



Elle est adorable!



Le long métrage Un été avec les fantômes raconte l'histoire de Caroline, une jeune montréalaise de 10 ans, qui rend visite à son père sur un plateau de tournage dans un château moyennageux autrichien. Alors que les effets spéciaux réalisés par le vieux spécialiste se mettent à rater, Caroline soupçonne un sabotage et fait enquête!





Christal Films



On pourra voir Sarah-Jeanne Labrosse dans le Bye Bye 2020 en décembre prochain aux côtés de Claude Legault, Guylaine Tremblay, Mehdi Bousaidan et François Bellefeuille. Avec tout ce qui s'est passé depuis le début de l'année, des tragiques feux de forêt à la pandémie en passant par la vague de dénonciations d'agressions sexuelles au Québec, le mouvement Black Lives Matter et l'élection présidentielle américaine, l'équipe du Bye Bye ne manquera certainement pas d'inspiration pour nous divertir!



