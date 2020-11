Saskia Thuot est en deuil

Saskia Thuot vit présentement des moments difficiles.



La populaire animatrice a perdu une de ses bonnes amies, cette semaine.

Dans un touchant message publié sur son compte Instagram officiel, la vedette a avoué que cette dernière souffrait d'un cancer :



« Hier à cette même heure j’apprenais qu’une amie est décédée. Trop jeune, trop tôt. Depuis ce matin, j’ai le moral dans les talons, Pas capable d’avancer. Un mélange de “tit calisse de tabarn ...” et d’impuissance. Désolée pour le tit c... de t...mais c’est tout ce qui me vient en tête. Je suis de nature joyeuse mais aujourd’hui ça va pas du tout. J’ai mal! Maudit que j’ai mal. Cancer de shnoutte! Covid à m... 2020 donne-nous un break!

Ces roses sont une forme de douceur en ces temps bof... »

Sous la publication, des centaines de messages de sympathies ont été envoyés à la star.



Toute l'équipe d'enVedette envoie ses pensées à Saskia Thuot et à ses proches en cette période de deuil.



