Saskia Thuot lance sa collection de bijoux et c'est magnifique!

Saskia Thuot est notre vedette du jour!

La populaire animatrice réalise un rêve en s'associant avec la marque Beblue Bijoux afin de nous présenter une collection de bijoux à son image.



On y retrouve des bracelets, des boucles d'oreilles, des chaînes et des bagues!



« Je réalise un rêve en vous présentant ma collection de bijoux. Ils sont plus jolis les uns que les autres et chaque morceau a été créé avec amour en collaboration avec @bebluebijoux! Des bracelets, boucles d’oreilles, chaînes et bagues qui deviendront vos accessoires préférés! », a écrit la vedette en légende de sa publication sur Instagram.



Voici quelques photos des magnifiques bijoux de la star :





Vous pouvez découvrir la collection complète sur le site officiel de Saskia Thuot!



