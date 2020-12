Saskia Thuot magnifique en jean et dentelle!

Saskia Thuot est notre vedette du jour!

La belle animatrice a partagé une superbe photo d'elle, aujourd'hui dans sa story Instagram. Le cliché semble avoir été pris en coulisses d'une séance photo professionnelle, où la star était entourée de toute une équipe pour sa mise en beauté et son style d'enfer!

Sur la photo, Saskia Thuot montre son plus beau sourire. Vêtue d'un jean bleu et d'un haut à manches longues en dentelle noire, l'animatrice est renversante! Son ensemble est complété avec une paire d'escarpins noirs et quelques bracelets aux tons dorés.

Voici la magnifique photo de Saskia Thuot :

Saskia Thuot sur Instagram

Va va voom!

Elle l'a ensuite repartagée dans son fil d'actualités :

Parlant de Saskia Thuot, elle s'est récemment confiée au sujet des messages que lui envoient les gens sur son physique et sur son poids.

La star a raconté au Journal de Montréal que malheureusement, ce type de commentaires blessants, elle en reçoit quotidiennement :

« [Des commentaires sur mon apparence physique] j'en reçois encore tous les jours. Oui, les choses ont évolué, car on en parle beaucoup plus et la diversité corporelle fait partie de plus en plus des médias. Mais il y en a encore qui, spontanément, vont commenter mon apparence physique. C’est inné. Je leur réponds systématiquement et je ne me gêne pas pour les ramasser. Il faut se positionner. Je ne laisse plus rien passer! Je n’ai aucun, aucun respect pour ça. J’ai 47 ans. Je sais que je suis une belle femme. Mais je réalise à quel point ça peut briser des vies. [...] C’est un grand combat et j’espère qu’on va arriver à faire quelque chose. »

Vous pouvez revoir toute l'histoire dès maintenant sur enVedette.

