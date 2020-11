Scarlett Johansson se marie pour la troisième fois lors d'une cérémonie secrète!

Scarlett Johansson s'est mariée pour la troisième fois lors d'une cérémonie secrète, le week-end dernier, avec le comédien Colin Jost.



Le célèbre couple a annoncé la bonne nouvelle via l'association caritative Meals on Wheels.



L'organisme distribuant des repas aux personnes aînées dans le besoin a écrit sur sa page Instagram que l'actrice et son amoureux se sont unis entourés de leur famille et de leurs proches, tout en respectant les règles sanitaires liées au coronavirus.



« Leur voeu de mariage est d'aider à faire la différence pour les personnes âgées vulnérables pendant cette période plus difficile, en soutenant @mealsonwheelsamerica », indique l'association sur les réseaux sociaux, invitant les internautes à faire un don.





John Shearer/Getty Images



Scarlett Johansson s'était fiancée avec l'auteur et acteur de l'émission Saturday Night Live en mai 2019 après deux ans de vie commune.



Toutes nos félicitations aux amoureux!





Steve Granitz/Getty Images



Rappelons que la star de 35 ans avait précédemment été mariée avec l'acteur canadien Ryan Reynolds, de 2008 à 2010. Deux ans plus tard, elle est tombée sous le charme du populaire journaliste français Romain Dauriac. Tout juste après la naissance de leur enfant, une petite fille prénommée Rose Dorothy, le couple s'est marié en octobre 2014. Deux ans plus tard, ils se sont séparés. On espère que cette fois-ci sera la bonne!





Ethan Miller/Getty Images



