Séparation pour Vincent Bolduc et sa conjointe des 15 dernières années

Vincent Bolduc s'est ouvert pour la première fois sur sa rupture, cette semaine sur les réseaux sociaux.



Le populaire animateur et la mère de ses enfants se sont séparés il y a un an. Ils étaient en couple depuis 15 ans.



Dans un touchant texte publié sur Instagram, Vincent Bolduc révèle être toujours en bons termes avec la mère de ses enfants et que ceux-ci sont sa plus grande priorité :



« Même si on a décidé de se séparer il y a presque maintenant un an, on a continué de souligner en famille les moments importants et marquants au cours de l’année. Parce que les enfants qu’on a choisi de faire et d’élever ensemble passent par-dessus tout et qu’ils méritent tout notre amour et notre attention.



Les enfants doivent toujours rester la priorité.



Si vous décidez de vous séparer un jour, je vous souhaite que ce soit fait avec autant de respect, d’écoute et de bienveillance des deux côtés. 💫 »



Quelle réflexion inspirante!

Vincent Bolduc est père de trois enfants, dont deux sont nés de sa dernière relation. Il est aussi le père de Sacha, né de sa précédente union avec Anaïs Favron.



