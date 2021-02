Shanie Blais d'OD Bali a contracté la COVID-19

Shanie Blais a révélé avoir contracté la COVID-19 dans une entrevue avec Narcity.



L'ancienne candidate d'Occupation Double Bali, qui habite à Los Angeles depuis l'été 2019, a été déclarée positive au coronavirus le 30 janvier dernier.



La jeune femme a eu plusieurs symptômes, dont la perte du goût et de l'odorat, des douleurs musculaires et des migraines.



« Personnellement, je savais que j’allais pouvoir m’en sortir, mais le feeling d’avoir peut-être donné le virus à quelqu’un, c’était ma peur », a-t-elle confié.



Shanie Blais a aussi indiqué qu'elle respecte les mesures sanitaires depuis le début de la pandémie. Elle en a profité pour rappeler à tout le monde que le virus circule toujorus et qu'il faut continuer de se protéger!



« Ça existe et, même si on fait attention, on n'est pas à l’abri du virus. Il faut prendre le plus de précautions possibles »



On souhaite à Shanie Blais de retrouver la forme rapidement!





Karine Paradis



Quelques personnalités ont contracté le coronavirus dans les dernières semaines, dont l'humoriste Stéphane Rousseau et le comédien Jean-Nicolas Verreault.

